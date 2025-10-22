L’heure du conte pour les petits Rouge Médiathèque Royan
L’heure du conte pour les petits Rouge
Médiathèque 1 rue de Foncillon Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Début : 2025-10-22 10:30:00
fin : 2025-10-22
2025-10-22
Lecture de plusieurs histoires dont Le mensonge de Catherine Grive, aux éditions du Rouergue.
Médiathèque 1 rue de Foncillon Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 32 10 mediatheque@mairie-royan.fr
English :
Reading of several stories, including Le mensonge by Catherine Grive, published by Rouergue.
German :
Lesung mehrerer Geschichten, darunter « Le mensonge » von Catherine Grive, erschienen im Verlag Rouergue.
Italiano :
Lettura di alcuni racconti, tra cui Le mensonge di Catherine Grive, pubblicato da Rouergue.
Espanol :
Lectura de varios cuentos, entre ellos Le mensonge de Catherine Grive, publicado por Rouergue.
