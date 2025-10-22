L’heure du conte pour les petits Rouge Médiathèque Royan

L’heure du conte pour les petits Rouge Médiathèque Royan mercredi 22 octobre 2025.

L’heure du conte pour les petits Rouge

Médiathèque 1 rue de Foncillon Royan Charente-Maritime

Début : 2025-10-22 10:30:00

Lecture de plusieurs histoires dont Le mensonge de Catherine Grive, aux éditions du Rouergue.

Médiathèque 1 rue de Foncillon Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 32 10 mediatheque@mairie-royan.fr

English :

Reading of several stories, including Le mensonge by Catherine Grive, published by Rouergue.

German :

Lesung mehrerer Geschichten, darunter « Le mensonge » von Catherine Grive, erschienen im Verlag Rouergue.

Italiano :

Lettura di alcuni racconti, tra cui Le mensonge di Catherine Grive, pubblicato da Rouergue.

Espanol :

Lectura de varios cuentos, entre ellos Le mensonge de Catherine Grive, publicado por Rouergue.

