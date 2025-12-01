L’heure du conte pour les petits Un peu de patience… Médiathèque Royan
L’heure du conte pour les petits Un peu de patience… Médiathèque Royan mercredi 17 décembre 2025.
Médiathèque 1 rue de Foncillon Royan Charente-Maritime
Début : 2025-12-17 10:30:00
2025-12-17
Lecture de plusieurs histoires dont Le grand Grrrrr de Marie-Sabine Roger, illustré par Marjolaine Leuray.
Médiathèque 1 rue de Foncillon Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 32 10 mediatheque@mairie-royan.fr
English :
Reading of several stories, including Le grand Grrrrr by Marie-Sabine Roger, illustrated by Marjolaine Leuray.
German :
Lesung mehrerer Geschichten, darunter Le grand Grrrr von Marie-Sabine Roger, illustriert von Marjolaine Leuray.
Italiano :
Leggere diverse storie, tra cui Le grand Grrrrr di Marie-Sabine Roger, illustrata da Marjolaine Leuray.
Espanol :
Leer varios cuentos, entre ellos Le grand Grrrrr de Marie-Sabine Roger, ilustrado por Marjolaine Leuray.
