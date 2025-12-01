L’heure du conte pour les petits Un peu de patience… Médiathèque Royan

L’heure du conte pour les petits Un peu de patience…

Médiathèque 1 rue de Foncillon Royan Charente-Maritime

Début : 2025-12-17 10:30:00

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-17

Lecture de plusieurs histoires dont Le grand Grrrrr de Marie-Sabine Roger, illustré par Marjolaine Leuray.

Médiathèque 1 rue de Foncillon Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 32 10 mediatheque@mairie-royan.fr

English :

Reading of several stories, including Le grand Grrrrr by Marie-Sabine Roger, illustrated by Marjolaine Leuray.

German :

Lesung mehrerer Geschichten, darunter Le grand Grrrr von Marie-Sabine Roger, illustriert von Marjolaine Leuray.

Italiano :

Leggere diverse storie, tra cui Le grand Grrrrr di Marie-Sabine Roger, illustrata da Marjolaine Leuray.

Espanol :

Leer varios cuentos, entre ellos Le grand Grrrrr de Marie-Sabine Roger, ilustrado por Marjolaine Leuray.

