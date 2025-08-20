L’heure du conte Puy-l’Évêque
L’heure du conte Puy-l’Évêque mercredi 20 août 2025.
L’heure du conte
Place Boizard Puy-l’Évêque Lot
Gratuit
Début : 2025-08-20 10:00:00
fin : 2025-09-17 10:40:00
2025-08-20 2025-09-17 2025-10-15 2025-11-19
Tous les troisièmes mercredis du mois, d’avril à novembre
Tous les troisièmes mercredis du mois, d’avril à novembre. Avec Christelle Maury de l’association Pléiades.
Dès 3 ans. .
Place Boizard Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie +33 5 65 30 85 25
English :
Every third Wednesday of the month, April to November
German :
Jeden dritten Mittwoch im Monat, von April bis November
Italiano :
Ogni terzo mercoledì del mese da aprile a novembre
Espanol :
Cada tercer miércoles del mes de abril a noviembre
