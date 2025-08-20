L’heure du conte Puy-l’Évêque

L’heure du conte

Place Boizard Puy-l’Évêque Lot

Gratuit

2025-08-20 2025-09-17 2025-10-15 2025-11-19

Tous les troisièmes mercredis du mois, d’avril à novembre

Tous les troisièmes mercredis du mois, d’avril à novembre. Avec Christelle Maury de l’association Pléiades.

Dès 3 ans. .

Place Boizard Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie +33 5 65 30 85 25

English :

Every third Wednesday of the month, April to November

German :

Jeden dritten Mittwoch im Monat, von April bis November

Italiano :

Ogni terzo mercoledì del mese da aprile a novembre

Espanol :

Cada tercer miércoles del mes de abril a noviembre

