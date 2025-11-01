L’Heure du conte Médiathèque Varadier d’Estourmel Saint-Andiol
L’Heure du conte Médiathèque Varadier d’Estourmel Saint-Andiol samedi 1 novembre 2025.
L’Heure du conte
Du 01/11 au 30/11/2025, le 1er mercredi et le 3ème mercredi du mois le mercredi de 10h30 à 11h15. Médiathèque Varadier d’Estourmel Château de St-Andiol Saint-Andiol Bouches-du-Rhône
Début : Mercredi 2025-11-01 10:30:00
fin : 2025-11-30 11:15:00
2025-11-01
L’heure du conte à la Médiathèque Varadier d’Estourmel.Enfants
Rendez-vous à la Médiathèque Varadier d’Estourmel pour l’Heure du conte.
Lecture collective d’un album jeunesse très appréciée des petits lecteurs. .
Médiathèque Varadier d’Estourmel Château de St-Andiol Saint-Andiol 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 06 74 mediatheque@st-andiol.fr
English :
Story time at Médiathèque Varadier in Estourmel.
German :
Märchenstunde in der Mediathek Varadier in Estourmel.
Italiano :
L’ora della storia alla Médiathèque Varadier di Estourmel.
Espanol :
Cuentacuentos en la Mediateca Varadier de Estourmel.
