L’Heure du conte Médiathèque Varadier d’Estourmel Saint-Andiol

L’Heure du conte

Du 01/11 au 30/11/2025, le 1er mercredi et le 3ème mercredi du mois le mercredi de 10h30 à 11h15. Médiathèque Varadier d’Estourmel Château de St-Andiol Saint-Andiol Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-11-01 10:30:00

fin : 2025-11-30 11:15:00

Date(s) :

2025-11-01

L’heure du conte à la Médiathèque Varadier d’Estourmel.Enfants

Rendez-vous à la Médiathèque Varadier d’Estourmel pour l’Heure du conte.

Lecture collective d’un album jeunesse très appréciée des petits lecteurs. .

Médiathèque Varadier d’Estourmel Château de St-Andiol Saint-Andiol 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 06 74 mediatheque@st-andiol.fr

English :

Story time at Médiathèque Varadier in Estourmel.

German :

Märchenstunde in der Mediathek Varadier in Estourmel.

Italiano :

L’ora della storia alla Médiathèque Varadier di Estourmel.

Espanol :

Cuentacuentos en la Mediateca Varadier de Estourmel.

L’événement L’Heure du conte Saint-Andiol a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence