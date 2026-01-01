L’heure du conte Bibliothèque municipale Pierre Messmer Sarrebourg

L’heure du conte

Bibliothèque municipale Pierre Messmer 13 Rue de la Paix Sarrebourg Moselle

La conteuse de la bibliothèque Pierre Messmer, attendent les petits de 3/4 ans à 8 ans (qui peuvent rester seuls avec la conteuse) pour leur raconter de belles histoires !

Gratuit, dans la limite des places disponibles. La première demie heure est un conte en français, suivi d’un conte en espagnol.Enfants

English :

The storyteller from the Pierre Messmer library is on hand to tell stories to children aged 3/4 to 8 (who can be left alone with the storyteller)!

Free, subject to availability. The first half-hour is a story in French, followed by one in Spanish.

