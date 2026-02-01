L’heure du conte Saumur

L’heure du conte

62 rue Moïse Ossant Saumur Maine-et-Loire

Début : 2026-02-18 14:30:00

fin : 2026-02-18 16:30:00

2026-02-18

Rendez-vous au rayon livres du magasin solidaire Emmaüs Saumur pour un après-midi plein d’histoires à l’occasion d’une lecture de contes.

62 rue Moïse Ossant Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 38 39 88 emmaus.saumur@yahoo.fr

English :

Join us at the Emmaüs Saumur bookshop for an afternoon of storytelling.

