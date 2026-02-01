L’heure du conte Saumur
L’heure du conte Saumur mercredi 18 février 2026.
L’heure du conte
62 rue Moïse Ossant Saumur Maine-et-Loire
Début : 2026-02-18 14:30:00
fin : 2026-02-18 16:30:00
2026-02-18
Rendez-vous au rayon livres du magasin solidaire Emmaüs Saumur pour un après-midi plein d’histoires à l’occasion d’une lecture de contes.
62 rue Moïse Ossant Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 38 39 88 emmaus.saumur@yahoo.fr
English :
Join us at the Emmaüs Saumur bookshop for an afternoon of storytelling.
