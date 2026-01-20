L’Heure du conte Si t’as la pétoche, sors ta lampe de poche Rue Frédéric Chopin Harfleur

L’Heure du conte Si t’as la pétoche, sors ta lampe de poche

Rue Frédéric Chopin Bibliothèque Elsa Triolet Harfleur Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10 18:00:00

fin : 2026-02-10

Date(s) :

2026-02-10

Une fois par mois, on vous offre un ticket gratuit pour un voyage… dans l’imaginaire !

L’Heure du Conte, c’est des rires, des frissons, des mondes fantastiques et des émotions plus grandes que la tour de la bibliothèque.

Ici, on raconte des histoires qui déchirent, et c’est garanti vos enfants ne voudront plus en sortir (bon, on vous les rend quand même à la fin).

Alors, prêts à embarquer dans un univers où tout est possible ?

Pour les enfants de 4 à 7 ans

Sur inscription au 02 35 13 30 53 .

Rue Frédéric Chopin Bibliothèque Elsa Triolet Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 30 53 bibliotheque@harfleur.fr

English : L’Heure du conte Si t’as la pétoche, sors ta lampe de poche

