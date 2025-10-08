L’heure du conte Place des Maraichers Soumoulou

L’heure du conte Place des Maraichers Soumoulou mercredi 8 octobre 2025.

L’heure du conte

Place des Maraichers Bibliothèque Soumoulou Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-08

fin : 2025-10-08

Date(s) :

2025-10-08

Halloween. De 2 à 6 ans. .

Place des Maraichers Bibliothèque Soumoulou 64420 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 16 04 39

English : L’heure du conte

German : L’heure du conte

Italiano :

Espanol : L’heure du conte

L’événement L’heure du conte Soumoulou a été mis à jour le 2025-09-17 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran