L’heure du conte spécial Irlande Place de la Baille Luxeuil-les-Bains
L’heure du conte spécial Irlande Place de la Baille Luxeuil-les-Bains mercredi 18 mars 2026.
L’heure du conte spécial Irlande
Place de la Baille Bibliothèque Municipale Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-18 14:15:00
fin : 2026-03-18 16:00:00
Date(s) :
2026-03-18 2026-03-25
Lecture d’une histoire, suivie d’un atelier créatif.
Pour les enfants à partir de 4 ans, gratuit, sur inscription.
À la bibliothèque municipale. .
Place de la Baille Bibliothèque Municipale Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 14 96 bibliotheque@luxeuil-les-bains.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : L’heure du conte spécial Irlande
L’événement L’heure du conte spécial Irlande Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-02-20 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)