L’heure du conte spécial Irlande

Place de la Baille Bibliothèque Municipale Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18 14:15:00

fin : 2026-03-18 16:00:00

Date(s) :

2026-03-18 2026-03-25

Lecture d’une histoire, suivie d’un atelier créatif.

Pour les enfants à partir de 4 ans, gratuit, sur inscription.

À la bibliothèque municipale. .

Place de la Baille Bibliothèque Municipale Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 14 96 bibliotheque@luxeuil-les-bains.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : L’heure du conte spécial Irlande

L’événement L’heure du conte spécial Irlande Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-02-20 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)