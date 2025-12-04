L’heure du conte spécial Noël Arnac-Pompadour
L’heure du conte spécial Noël
42, rue des écoles Arnac-Pompadour Corrèze
2025-12-13
Les médiathèques Pays de Lubersac-Pompadour organisent une séance de contes .
Thème histoires de Noël
Elle sera animée par Fabienne LETANNO, conteuse bénévole dans le cadre du dispositif Lire et faire Lire
Pour tous les enfants de 2 à 10 ans accompagnés par un adulte. .
+33 5 55 73 49 96 mdpompadour@lubersacpompadour.fr
