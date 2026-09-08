L’heure du conte Terrasson-Lavilledieu
mercredi 14 octobre 2026 · Terrasson-Lavilledieu
Informations pratiques
Terrasson-Lavilledieu
L’heure du conte
8 Avenue du Docteur Dupart Terrasson-Lavilledieu Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14 10:30:00
fin : 2026-10-14 11:15:00
Date(s) :
2026-10-14
Laissez-vous transporter par des histoires captivantes et des comptines merveilleuses ! Nos bénévoles et l’équipe de la médiathèque accueillent les petites oreilles attentives pour des voyages au coeur de l’imaginaire et de l’aventure. Apportez simplement votre curiosité et venez partager ces moments enchantés. .
8 Avenue du Docteur Dupart Terrasson-Lavilledieu 24120 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 82 06
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English : L’heure du conte
L’événement L’heure du conte Terrasson-Lavilledieu a été mis à jour le 2026-09-08 par Vézère Périgord Noir
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