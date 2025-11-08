L’Heure du Conte TOUROUVRE Tourouvre au Perche

L’Heure du Conte

TOUROUVRE 15 rue du Québec Tourouvre au Perche Orne

Début : 2026-01-10 10:30:00

fin : 2026-01-10 11:00:00

2026-01-10

Les Médiathèques des hauts du Perche vous proposent un atelier Heure du conte sur les Histoires d’hiver. .

+33 2 33 25 56 56 media@cdchautsperche.fr

