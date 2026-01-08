L’Heure du Conte TOUROUVRE Tourouvre au Perche
L’Heure du Conte TOUROUVRE Tourouvre au Perche mercredi 11 février 2026.
L’Heure du Conte
TOUROUVRE 10 Rue du 13 Août 1944 Tourouvre au Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11 15:00:00
fin : 2026-02-11 15:30:00
Date(s) :
2026-02-11
Les Médiathèques des hauts du Perche vous proposent un atelier Heure du conte sur Les Mille Visages de l’Amour . .
TOUROUVRE 10 Rue du 13 Août 1944 Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 25 56 54 media@cdchautsperche.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : L’Heure du Conte
L’événement L’Heure du Conte Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de Touisme des Hauts du Perche