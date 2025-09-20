L’Heure du Conte La Compagnie des Livres Vernon

L’Heure du Conte La Compagnie des Livres Vernon samedi 20 septembre 2025.

L’Heure du Conte

La Compagnie des Livres 76 rue d’Albufera Vernon Eure

Début : 2025-09-20 11:00:00

fin : 2025-10-18 11:30:00

2025-09-20 2025-10-18 2025-10-25

Nous vous donnons rendez-vous pour l’Heure du Conte. Venez écouter notre sélection d’albums sur la joie et nos coups de cœur. À partir de 2 ans. Entrée libre.

Pour plus d’informations: lacompagniedeslivres@hotmail.com / 02.32.51.27.33 .

La Compagnie des Livres 76 rue d’Albufera Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 51 27 33 lacompagniedeslivres@hotmail.com

