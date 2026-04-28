L’heure du jeu – C’est l’heure de s’amuser ! Médiathèque Royan

Informations pratiques

Royan

L’heure du jeu – C’est l’heure de s’amuser !

Médiathèque 1 rue de Foncillon Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07 10:30:00

fin : 2026-10-07

Date(s) :

2026-10-07

La médiathèque invite les enfants à venir partager une heure ludique : petits et grands trouveront leur bonheur parmi une sélection de jeux proposés par la ludothèque de Royan : des jeux de société, des constructions et plein de choses à manipuler…

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Médiathèque 1 rue de Foncillon Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 32 10 mediatheque@mairie-royan.fr

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English :

The multimedia library invites children to come and share an hour of play: young and old alike will find something to their liking among a selection of games offered by Royan’s toy library: board games, constructions and lots of things to manipulate?

L’événement L’heure du jeu – C’est l’heure de s’amuser ! Royan a été mis à jour le 2026-09-11 par Mairie de Royan