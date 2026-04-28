L’heure du jeu – C’est l’heure de s’amuser ! Médiathèque Royan
mercredi 7 octobre 2026 · Médiathèque · Royan
Informations pratiques
Royan
L’heure du jeu – C’est l’heure de s’amuser !
Médiathèque 1 rue de Foncillon Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 10:30:00
fin : 2026-10-07
Date(s) :
2026-10-07
La médiathèque invite les enfants à venir partager une heure ludique : petits et grands trouveront leur bonheur parmi une sélection de jeux proposés par la ludothèque de Royan : des jeux de société, des constructions et plein de choses à manipuler…
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Médiathèque 1 rue de Foncillon Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 32 10 mediatheque@mairie-royan.fr
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English :
The multimedia library invites children to come and share an hour of play: young and old alike will find something to their liking among a selection of games offered by Royan’s toy library: board games, constructions and lots of things to manipulate?
L’événement L’heure du jeu – C’est l’heure de s’amuser ! Royan a été mis à jour le 2026-09-11 par Mairie de Royan
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