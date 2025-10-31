L’heure du jeu Médiathèque Sud Le Mans

L'heure du jeu Médiathèque Sud Le Mans vendredi 31 octobre 2025.

Médiathèque Sud Boulevard Jean-Sébastien Bach Le Mans Sarthe

Début : 2025-10-31 14:30:00

fin : 2025-10-31 16:30:00

2025-10-31

Au cœur de la médiathèque, partez à la découverte des jeux sélectionnés par les ludothécaires de Planet'Jeux. Un moment convivial à partager en famille, entre amis, pour petits et grands…

En famille

Médiathèque Sud Boulevard Jean-Sébastien Bach Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

