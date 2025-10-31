L’heure du jeu Médiathèque Sud Le Mans
Médiathèque Sud Boulevard Jean-Sébastien Bach Le Mans Sarthe
Début : 2025-10-31 14:30:00
fin : 2025-10-31 16:30:00
2025-10-31
Jeux
Au cœur de la médiathèque, partez à la découverte des jeux sélectionnés par les ludothécaires de Planet’Jeux. Un moment convivial à partager en famille, entre amis, pour petits et grands…
14h30 Sud
En famille .
Médiathèque Sud Boulevard Jean-Sébastien Bach Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire
