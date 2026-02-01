L’heure du jeu Médiathèque Sud Le Mans

L’heure du jeu

Médiathèque Sud Boulevard Jean Sébastien Bach Le Mans Sarthe

Début : 2026-02-27 14:30:00

fin : 2026-02-27 16:30:00

Un moment joyeux en partenariat avec la ludothèque Planet’Jeux, pour jouer ensemble, rire, s’entraider et se surprendre. Entre défis malicieux, stratégies complices et éclats de bonne humeur, chacun peut révéler ses talents ou en inventer de nouveaux dans un esprit coloré et festif, comme un petit carnaval autour de la table.

À partager en famille .

