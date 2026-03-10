L’heure du jeu Médiathèque Sud Le Mans

L’heure du jeu

Médiathèque Sud Boulevard Jean Sébastien Bach Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 14:30:00

fin : 2026-04-17 16:30:00

Date(s) :

2026-04-17

Jeux

La ludothèque Planet’Jeux s’invite à la bibliothèque pour un moment où les couleurs, les voix et les émotions se répondent, éveillent les sens et invitent au plaisir du jeu.

14h30 Sud

À partager en famille .

Médiathèque Sud Boulevard Jean Sébastien Bach Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

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English :

L’événement L’heure du jeu Le Mans a été mis à jour le 2026-03-10 par CDT72