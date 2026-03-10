L’heure du jeu Médiathèque Sud Le Mans
L’heure du jeu Médiathèque Sud Le Mans vendredi 17 avril 2026.
L’heure du jeu
Médiathèque Sud Boulevard Jean Sébastien Bach Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 14:30:00
fin : 2026-04-17 16:30:00
Date(s) :
2026-04-17
Jeux
La ludothèque Planet’Jeux s’invite à la bibliothèque pour un moment où les couleurs, les voix et les émotions se répondent, éveillent les sens et invitent au plaisir du jeu.
14h30 Sud
À partager en famille .
Médiathèque Sud Boulevard Jean Sébastien Bach Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire
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English :
L’événement L’heure du jeu Le Mans a été mis à jour le 2026-03-10 par CDT72