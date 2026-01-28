L’heure du jeu Les jeux coopératifs Cléguérec

L’heure du jeu Les jeux coopératifs Cléguérec samedi 7 février 2026.

L’heure du jeu Les jeux coopératifs

Perenn Cléguérec Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 11:00:00
fin : 2026-02-07

Date(s) :
2026-02-07

Venez découvrir et jouer à une sélection de jeux coopératifs.   .

Perenn Cléguérec 56480 Morbihan Bretagne +33 2 97 38 15 99 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement L’heure du jeu Les jeux coopératifs Cléguérec a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté