L’Heure du jeu vidéo La Ludothèque Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-11 15:30 – 16:30

Gratuit : oui Tout public – Age minimum : 7 et Age maximum : 99

Manette en main, découvrez le jeu vidéo « Puzzle Bobble Everybubble ».Aide ton petit dinosaure à éclater les bulles de couleur qui s’accumulent à l’écran, avant qu’il ne soit rempli ! Différents modes t’attendent sur l’île Arc-en-ciel.Dès 7 ans.

La Ludothèque Saint-Herblain 44800

02 28 25 22 93 https://www.la-bibliotheque.com



