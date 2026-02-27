L’Heure du jeu vidéo Médiathèque Gao-Xingjian Saint-Herblain
Date et horaire de début et de fin : 2026-03-28 10:30 – 12:00
Gratuit : oui Tout public – Age minimum : 7 et Age maximum : 99
Manette en main, découvrez le jeu vidéo « Lego Party ! »Affrontez vos amis dans des mini jeux délirants !Dès 7 ans.
Médiathèque Gao-Xingjian Saint-Herblain 44800
02 28 25 25 50 https://www.la-bibliotheque.com
