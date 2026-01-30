L’heure du scrabble Champdeniers

L’heure du scrabble

La Bibliothéque de Champdeniers organise un après-midi scrabble, mercredi 15 février de 15h à 17h, sur réservation

Bibliothèque Rue Charles-Giraud

Infos et réservations 05 86 30 08 11

mediatheque@champdeniers.fr .

