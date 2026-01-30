L’heure du scrabble Champdeniers
Bibliothèque Champdeniers Deux-Sèvres
2026-02-04
2026-02-04
2026-02-04
La Bibliothéque de Champdeniers organise un après-midi scrabble, mercredi 15 février de 15h à 17h, sur réservation
Bibliothèque Rue Charles-Giraud
Infos et réservations 05 86 30 08 11
mediatheque@champdeniers.fr .
Bibliothèque Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 30 08 11
