L’HEURE DU ZESTE Baillargues
L’HEURE DU ZESTE Baillargues mardi 14 juillet 2026.
Baillargues
L’HEURE DU ZESTE
Domaine de Massane Baillargues Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
L’heure du Zeste est de retour à Horizon Resort Massane !
Après le succès de la première saison, l’heure du Zeste revient pour une deuxième édition.
De juin à août, venez partager des soirées vibrantes et profiter de notre terrasse, du golden hour, de nos cocktails et de nos tapas.
L’heure du Zeste est de retour à Horizon Resort Massane !
Après le succès de la première saison, L’heure du Zeste revient pour une deuxième édition.
De juin à août, venez partager des soirées vibrantes et profiter de notre terrasse, du golden hour, de nos cocktails et de nos tapas. À quelques minutes de Montpellier, aux portes de la Camargue, Horizon Resort Massane vous accueille tous les mardis soir sur la terrasse du Bar Zeste.
Du 23 juin au 18 août — De 18h30 à 22h00
Au programme apéro live, des moments inoubliables et des soirées à ne pas manquer !
Entrée gratuite réservation obligatoire 04 67 87 87 83 .
Domaine de Massane Baillargues 34670 Hérault Occitanie +33 4 67 87 87 83 reception@horizon-resort.com
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English :
L’heure du Zeste is back at Horizon Resort Massane!
After the success of the first season, L’heure du Zeste is back for a second edition.
From June to August, come and share vibrant evenings and enjoy our terrace, golden hour, cocktails and tapas.
L’événement L’HEURE DU ZESTE Baillargues a été mis à jour le 2026-06-25 par 34 OT MONTPELLIER
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