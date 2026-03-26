L’HEURE LYRIQUE DE L’OPÉRA AU SACRÉ Villeneuve-la-Rivière
L’HEURE LYRIQUE DE L’OPÉRA AU SACRÉ Villeneuve-la-Rivière samedi 11 avril 2026.
L’HEURE LYRIQUE DE L’OPÉRA AU SACRÉ
10 Rue du Casteil Villeneuve-la-Rivière Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 18:00:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Villeneuve accueillera un concert des étudiants en classe d’Art lyrique du Conservatoire.
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10 Rue du Casteil Villeneuve-la-Rivière 66610 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 92 82 00 villeneuvelariviere@66610.fr
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English :
Villeneuve will host a concert by students in the Conservatoire?s Lyric Art class.
L’événement L’HEURE LYRIQUE DE L’OPÉRA AU SACRÉ Villeneuve-la-Rivière a été mis à jour le 2026-03-26 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME