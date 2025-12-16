L’HEURE LYRIQUE Salle des Fêtes Torreilles

L’HEURE LYRIQUE

Salle des Fêtes Place Louis Blasi Torreilles Pyrénées-Orientales

Début : 2026-01-31 15:30:00

fin : 2026-01-31 17:00:00

Date(s) :

2026-01-31

Deux fois dans l’année, les grands élèves en chant lyrique viennent parfaire leur formation de soliste en se produisant sur scène devant un public.

Ils pourront ainsi dévoiler leurs capacités vocales, scéniques et interprétatives, à travers un répertoire varié d’airs en solo ou en duo afin de faire de cette heure lyrique une heure exquise.

Salle des Fêtes Place Louis Blasi Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 28 41 10 torreilles@perpignanmediterraneetourisme.com

English :

Twice a year, the top lyric singing students come to perfect their soloist training by performing on stage in front of an audience.

They will showcase their vocal, scenic and interpretive skills through a varied repertoire of solo and duet arias, making this lyric hour an exquisite one.

