L’Heure Musicale Mairie, salle du tribunal Arbois samedi 22 novembre 2025.
Mairie, salle du tribunal 10 Rue de l’Hôtel de Ville Arbois Jura
Début : 2025-11-22 11:00:00
fin : 2025-11-22
L’Heure Musicale des élèves de l’Ecole de Musique Intercommunale Coeur du Jura. .
Mairie, salle du tribunal 10 Rue de l’Hôtel de Ville Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 34 31 51 99 ecole.musique@cc-aps.fr
