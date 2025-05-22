L’Heure Musicale Mairie, salle du tribunal Arbois

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

L’Heure Musicale

Mairie, salle du tribunal 10 Rue de l’Hôtel de Ville Arbois Jura

Début : 2025-11-22 11:00:00
2025-11-22 2025-12-17

L’Heure Musicale des élèves de l’Ecole de Musique Intercommunale Coeur du Jura.   .

Mairie, salle du tribunal 10 Rue de l’Hôtel de Ville Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 34 31 51 99  ecole.musique@cc-aps.fr

