L’heure musicale Audition guitares

Le Quasar Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 16:00:00

fin : 2026-04-04 17:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Les auditions publiques permettent à nos élèves de jouer dans des conditions de représentation. Un exercice indispensable dans la vie d’un artiste, amateur comme professionnel. Et oui ! Il est très différent de jouer dans sa salle de cours, avec son prof comme seul spectateur, et sur scène devant un public.

Les événements l’heure musicale ont donc été mis en place pour être partagés, pour faire plaisir et se faire plaisir ! Mais que serait un spectacle si personne n’est là pour le voir ?

N’hésitez donc pas à venir avec votre famille, vos amis…à ces auditions gratuites

Audition classe de guitare avec Adrien SOULIER .

Le Quasar Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 94 22 77 conservatoire@cherbourg.fr

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English : L’heure musicale Audition guitares

L’événement L’heure musicale Audition guitares Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-03-12 par CD50 Culture