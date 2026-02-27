L’Heure Musicale Bibliothèque Claire Bretécher Paris

À partir de mercredi 25 mars, la bibliothèque aura le plaisir d’accueillir les élèves du Conservatoire du 10è Hector Berlioz pour un nouveau rendez-vous chaque dernier mercredi du mois de 16h à 17h.

Nouveau rendez-vous musical à la bibliothèque Claire Bretécher !

Le mercredi 27 mai 2026

de 16h00 à 17h00

Le mercredi 15 avril 2026

de 16h00 à 17h00

Le mercredi 25 mars 2026

de 16h00 à 17h00

gratuit Tout public.

Bibliothèque Claire Bretécher 11 rue de Lancry 75010 Paris

https://www.paris.fr/lieux/conservatoire-municipal-hector-berlioz-1607 +33142032598 bibliotheque.claire-bretetcher@paris.fr



