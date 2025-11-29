Concert L’Heure musicale de l’Avent

Rue Principale Burnhaupt-le-Bas Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-29 20:00:00

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Les six chorales de la communauté de paroisses Autour du Pont d’Aspach se rassemblent pour célébrer Noël en chansons. Une collecte sera organisée au bénéfice d’une œuvre humanitaire.

Les six chorales de la communauté de paroisses Autour du Pont d’Aspach se rassemblent pour célébrer Noël en chansons.

Une collecte sera organisée au bénéfice d’une œuvre humanitaire. .

Rue Principale Burnhaupt-le-Bas 68520 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 41 99

English :

The six choirs of the Autour du Pont d?Aspach parish community come together to celebrate Christmas in song. A collection will be organized for a humanitarian cause.

German :

Die sechs Chöre der Pfarreiengemeinschaft Autour du Pont d’Aspach versammeln sich, um Weihnachten mit Liedern zu feiern. Es wird eine Kollekte für ein humanitäres Projekt organisiert.

Italiano :

I sei cori della comunità parrocchiale dell’Autour du Pont d’Aspach si riuniscono per celebrare il Natale con il canto. Verrà organizzata una raccolta a favore di un’associazione umanitaria.

Espanol :

Los seis coros de la comunidad parroquial de Autour du Pont d’Aspach se reúnen para celebrar la Navidad cantando. Se organizará una colecta en favor de una asociación humanitaria.

L’événement Concert L’Heure musicale de l’Avent Burnhaupt-le-Bas a été mis à jour le 2025-10-14 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach