L’Heure musicale du 12 Trio Parhélie Association Musique et Montagne Vézelay

Vézelay

L’Heure musicale du 12 Trio Parhélie

Association Musique et Montagne 12 route de l’étang Vézelay Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 20:00:00

fin : 2026-04-18 23:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Trio Parhélie

le jeune trio qui monte et va cartonner dans les années qui viennent!

Programme romantique avec le 1er trio de Mendelssohn et le trio d’Arensky

deux œuvres qui dialoguent naturellement par leur tonalité commune, leur forme et l’équilibre entre virtuosité pianistique et lyrisme des cordes. Chez Mendelssohn, l’écriture se distingue par une clarté héritée du classicisme et un goût affirmé pour le contrepoint, qui structurent un discours à la fois rigoureux et intensément expressif. Arensky développe quant à lui une esthétique plus tardive et passionnée, marquée par des thèmes amples, une grande richesse de couleurs et un sens dramatique qui évoque l’atmosphère des grands ballets russes de son époque. Réunies dans un même concert, ces deux œuvres composent un parcours contrasté et cohérent, où se rencontrent élégance formelle et élan romantique. .

Association Musique et Montagne 12 route de l’étang Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 10 57 38 61 musetmont@aol.com

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English : L’Heure musicale du 12 Trio Parhélie

L’événement L’Heure musicale du 12 Trio Parhélie Vézelay a été mis à jour le 2026-04-06 par Office de Tourisme du Grand Vézelay