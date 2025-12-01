L’heure musicale Les musiciens d’Obernai Obernai
rue du Chanoine Gyss Obernai Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Dimanche 2025-12-14 16:30:00
fin : 2025-12-14 17:30:00
2025-12-14
Concert avec les musiciens d’Obernai à l’accordéon F. Wernert, au vilon B. Lorentz, au saxo G. Kieffer, aux orgues, B. Antoine, B. Bergeret, F. Buschiazzo et L. Schaeffer.
rue du Chanoine Gyss Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 6 68 64 73 69 contact@merklin.fr
English :
Concert with musicians from Obernai: on accordion F. Wernert, on vilon B. Lorentz, on saxophone G. Kieffer, on organs B. Antoine, B. Bergeret, F. Buschiazzo and L. Schaeffer. Lorentz, saxophone G. Kieffer, organs B. Antoine, B. Bergeret, F. Buschiazzo and L. Schaeffer.
German :
Konzert mit den Musikern aus Obernai: am Akkordeon F. Wernert, am Vilon B. Lorentz, am Saxofon G. Kieffer, an den Orgeln B. Antoine, B. Bergeret, F. Buschiazzo und L. Schaeffer.
Italiano :
Concerto con musicisti di Obernai: F. Wernert alla fisarmonica, B. Lorentz al violino, G. Kieffer al sassofono, B. Antoine, B. Bergeret, F. Buschiazzo e L. Schaeffer agli organi. Lorentz, il sassofonista G. Kieffer e gli organisti B. Antoine, B. Bergeret, F. Buschiazzo e L. Schaeffer.
Espanol :
Concierto con músicos de Obernai: F. Wernert al acordeón, B. Lorentz al violín, G. Kieffer al saxofón, B. Antoine, B. Bergeret, F. Buschiazzo y L. Schaeffer al órgano. Lorentz, el saxofonista G. Kieffer y los organistas B. Antoine, B. Bergeret, F. Buschiazzo y L. Schaeffer.
