L’heure musicale récital de cuivres avec le Brassi K Quintet Obernai

rue du Chanoine Gyss Obernai Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-10-12 16:30:00

fin : 2025-10-12 17:30:00

2025-10-12

L’Association Les Amis de l’Orgue Merklin, vous propose un concert de cuivres avec le Brassi K Quintet, une formation de Krautergersheim de 5 cuivres 2 trompettes, 1 cor, 1 trombone et 1 tuba.

rue du Chanoine Gyss Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 6 68 64 73 69 contact@merklin.fr

English :

The Association Les Amis de l’Orgue Merklin invites you to a brass concert with the Brassi K Quintet, a Krautergersheim-based ensemble of 5 brass instruments: 2 trumpets, 1 horn, 1 trombone and 1 tuba.

German :

Der Verein Les Amis de l’Orgue Merklin, bietet Ihnen ein Blechbläserkonzert mit dem Brassi K Quintett, einer Formation aus Krautergersheim mit 5 Blechbläsern: 2 Trompeten, 1 Horn, 1 Posaune und 1 Tuba.

Italiano :

L’Associazione Les Amis de l’Orgue Merklin vi invita a un concerto di ottoni con il Quintetto Brassi K, un ensemble di ottoni di Krautergersheim composto da 5 musicisti: 2 trombe, 1 corno, 1 trombone e 1 tuba.

Espanol :

La Asociación Les Amis de l’Orgue Merklin le invita a un concierto de metales con el Quinteto Brassi K, un conjunto de metales de Krautergersheim formado por 5 músicos: 2 trompetas, 1 trompa, 1 trombón y 1 tuba.

