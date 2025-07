L’heure musicale Récital d’orgue avec Benoit Clavier Obernai

L'heure musicale Récital d'orgue avec Benoit Clavier Obernai dimanche 9 novembre 2025.

L’heure musicale Récital d’orgue avec Benoit Clavier

Dimanche 2025-11-09 16:30:00

L’Association Les Amis de l’Orgue Merklin, vous propose un récital d’orgue avec Benoit Clavier, organiste titulaire à la Cathédrale de Strasbourg et à la Communauté de paroisses de Schiltigheim.

English :

The Association Les Amis de l’Orgue Merklin invites you to an organ recital with Benoit Clavier, titular organist at Strasbourg Cathedral and the Schiltigheim parish community.

German :

Der Verein Les Amis de l’Orgue Merklin, bietet Ihnen ein Orgelkonzert mit Benoit Clavier, dem Titularorganisten des Straßburger Münsters und der Communauté de paroisses de Schiltigheim.

Italiano :

L’Associazione Les Amis de l’Orgue Merklin vi invita a un recital d’organo con Benoit Clavier, organista titolare della Cattedrale di Strasburgo e della comunità parrocchiale di Schiltigheim.

Espanol :

La Asociación Les Amis de l’Orgue Merklin le invita a un recital de órgano con Benoit Clavier, organista titular de la catedral de Estrasburgo y de la comunidad parroquial de Schiltigheim.

