L’heure musicale Récital d’orgue avec Bérénice Nuss Obernai

Dimanche 2026-01-11 16:30:00

2026-01-11 17:30:00

2026-01-11

L’Association Les Amis de l’Orgue Merklin, vous propose un concert d’orgue, avec Bérénice Nuss, formée au piano et à l’orgue au Conservatoire de Strasbourg.

Entrée au conservatoire de Strasbourg dans la classe de piano de Masako Hayashi Ebbesen, elle a commencé parallèlement l’orgue avec Simon Prunet-Foch au CALM (Centre d’Action Liturgique et Musicale) du diocèse de Strasbourg en 2017. Elle s’est consacrée par la suite à l’orgue en intégrant la classe de Johann Vexo au Conservatoire de Strasbourg.

Tout particulièrement intéressée par l’accompagnement liturgique, elle développe cette activité dans différentes paroisses, principalement la paroisse catholique Saint-Maurice de Strasbourg. Bérénice poursuit sa formation en Allemagne, à la Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst de Stuttgart. .

The Association Les Amis de l’Orgue Merklin invites you to an organ concert featuring Bérénice Nuss, who studied piano and organ at the Strasbourg Conservatoire.

