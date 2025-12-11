L’heure musicale Récital d’orgue avec Roland Lopes

rue du Chanoine Gyss Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-08 16:30:00

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

L’Association Les Amis de l’Orgue Merklin, vous propose un concert avec l’organiste Roland Lopes, président de l’association et passionné d’orgues.

L’Association Les Amis de l’Orgue Merklin, vous propose un concert avec l’organiste Roland Lopes, président de l’association et passionné d’orgues. .

rue du Chanoine Gyss Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 6 68 64 73 69 contact@merklin.fr

English :

The Association Les Amis de l’Orgue Merklin invites you to a concert with organist Roland Lopes, president of the association and an organ enthusiast.

L’événement L’heure musicale Récital d’orgue avec Roland Lopes Obernai a été mis à jour le 2025-12-11 par Office de tourisme d’Obernai