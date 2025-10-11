L’Heure philo à la Maison d’Auguste Comte – animée par Grégory Darbadie Maison d’Auguste Comte Paris

C’est la rentrée de l’heure philo, un rendez vous philosophique proposée depuis 2017 par la Maison d’Auguste Comte, au cœur du 6e arrondissement, et Grégory Darbadie, professeur de philosophie. Avec, pour cette saison 2025/2026 un tout nouvel horaire: le samedi matin. Avec Grégory Darbadie nous nous poserons la question suivante :

« Pourquoi revenir? »

L’ « Heure philo » propose d’analyser une question et ses enjeux à un large public : du curieux à l’amateur, du lycéen au chercheur. L’exposé illustré d’exemples s’appuie sur des références accessibles dont chacun peut nourrir ses connaissances et sa réflexion.

A la fin de l’heure, le public s’interroge sur l’actualité des problèmes évoqués et les éléments de réponse que la pensée contemporaine formule.

Une heure philosophique dans l’appartement d’Auguste Comte autour d’une question posée par Grégory Darbadie, professeur de philosophie.

Le samedi 11 octobre 2025

de 11h00 à 12h30

payant

Participation: 4 euros

Réservation: auguste.comte.paris@gmail.com

Public enfants, jeunes et adultes.

Maison d’Auguste Comte 10, rue Monsieur-le-Prince 75006 Paris

+33143260856 auguste.comte.paris@gmail.com https://www.facebook.com/events/1810357102932220