Pour cette dernière heure philo de l’année 2025, nous nous poserons la question suivante :

« Peut-on être spontané ? »

L’ « Heure philo » propose d’analyser une question et ses enjeux à un large public : du curieux à l’amateur, du lycéen au chercheur. L’exposé illustré d’exemples s’appuie sur des références accessibles dont chacun peut nourrir ses connaissances et sa réflexion.

A la fin de l’heure, le public s’interroge sur l’actualité des problèmes évoqués et les éléments de réponse que la pensée contemporaine formule.

Une heure philosophique dans l’appartement d’Auguste Comte autour d’une question posée par Grégory Darbadie, professeur de philosophie.

Le samedi 13 décembre 2025

de 11h00 à 12h30

payant

Participation: 4 euros

Réservation: auguste.comte.paris@gmail.com

Public enfants, jeunes et adultes.

Maison d’Auguste Comte 10, rue Monsieur-le-Prince 75006 Paris

https://www.augustecomte.org/ +33143260856 auguste.comte.paris@gmail.com https://www.facebook.com/events/1300514775424009 https://www.facebook.com/events/1300514775424009