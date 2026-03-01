L’Heure philo avec Grégory Darbadie Maison d’Auguste Comte Paris

Participation: 4 euros

Pour cette première session de 2026, et c’est de circonstance, nous nous poserons la question suivante :

« Une hirondelle ne fait pas le printemps »

L’ « Heure philo » propose d’analyser une question et ses enjeux à un large public : du curieux à l’amateur, du lycéen au chercheur. L’exposé illustré d’exemples s’appuie sur des références accessibles dont chacun peut nourrir ses connaissances et sa réflexion. A la fin de l’heure, le public s’interroge sur l’actualité des problèmes évoqués et les éléments de réponse que la pensée contemporaine formule.

La réservation est obligatoire et le nombre de places limité, pour le confort et la sécurité de tous, à l’adresse:

auguste.comte.paris@gmail.com

Par téléphone: 01 43 26 08 56

Le samedi 21 mars 2026

de 11h00 à 12h30

payant

Tarif : 4 euros (gratuit pour minima sociaux et demandeurs d’emplois).

Tout public.

Maison d’Auguste Comte 10, rue Monsieur-le-Prince 75006 Paris

+33143260856 auguste.comte.paris@gmail.com



