L’heure provençale, Bibliothèque Renaud-Barrault, Avignon
L’heure provençale, Bibliothèque Renaud-Barrault, Avignon samedi 28 février 2026.
L’heure provençale Samedi 28 février, 11h00 Bibliothèque Renaud-Barrault Vaucluse
Entrée libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-28T11:00:00+01:00 – 2026-02-28T12:30:00+01:00
Fin : 2026-02-28T11:00:00+01:00 – 2026-02-28T12:30:00+01:00
Toutes les littératures ont leurs histoires d’amour, souvent contrariées, aux fins heureuses ou malheureuses. La littérature moderne de langue provençale n’en manque pas, non plus, de Frédéric Mistral à Henriette Dibon et autres auteurs contemporains. Le couple le plus connu est bien sûr celui de Mireille et Vincent, mais nous avons aussi Calendal et Esterelle, Annonciade et Réginel, et bien d’autres que nous vous invitons à découvrir.
Bibliothèque Renaud-Barrault 6 rue Perrin Morel 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Nord Rocade Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur https://bibliotheques.avignon.fr/ https://www.facebook.com/avignon.bibliotheques/;https://www.instagram.com/avignonbibliotheques/;https://www.youtube.com/avignonbibliotheques;https://www.avignon.fr/les-equipements/les-bibliotheques;https://www.avignon.fr/ ORIZO : T1, arrêt Trillade Médiathèque – Ligne 30, arrêt Trillade
Les couples amoureux dans la littérature provençale moderne Conférences Recontre