L’heure provençale, Bibliothèque Renaud-Barrault, Avignon

L’heure provençale Samedi 28 février, 11h00 Bibliothèque Renaud-Barrault Vaucluse

Entrée libre et gratuite

Toutes les littératures ont leurs histoires d’amour, souvent contrariées, aux fins heureuses ou malheureuses. La littérature moderne de langue provençale n’en manque pas, non plus, de Frédéric Mistral à Henriette Dibon et autres auteurs contemporains. Le couple le plus connu est bien sûr celui de Mireille et Vincent, mais nous avons aussi Calendal et Esterelle, Annonciade et Réginel, et bien d’autres que nous vous invitons à découvrir.

