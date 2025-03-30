L’heure sportive Quai d’honneur Jean Pierre Tallieu La Tremblade

L’heure sportive Quai d’honneur Jean Pierre Tallieu La Tremblade dimanche 30 mars 2025.

L’heure sportive

Quai d’honneur Jean Pierre Tallieu Port de La Tremblade La Tremblade Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-03-30 10:00:00

fin : 2025-04-27 11:00:00

Date(s) :

2025-03-30 2025-04-27 2025-05-25 2025-06-29 2025-07-27 2025-08-31 2025-09-28 2025-10-26

La mairie de La Tremblade Ronce-les-Bains vous propose « l’heure sportive », un dimanche par mois de mars à octobre.

.

Quai d’honneur Jean Pierre Tallieu Port de La Tremblade La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 99 17

English :

The Mairie de La Tremblade Ronce-les-Bains offers you « l’heure sportive », one Sunday a month from March to October.

German :

Das Rathaus von La Tremblade Ronce-les-Bains bietet Ihnen von März bis Oktober an einem Sonntag im Monat die « Stunde des Sports » an.

Italiano :

La Tremblade Il municipio di Ronce-les-Bains offre un' »ora di sport », una domenica al mese da marzo a ottobre.

Espanol :

El Ayuntamiento de La Tremblade Ronce-les-Bains ofrece una « hora del deporte », un domingo al mes de marzo a octubre.

L’événement L’heure sportive La Tremblade a été mis à jour le 2025-02-07 par Mairie de La Tremblade