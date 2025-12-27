L’heureux tour de Polichinelle marionnettes à gaine L’Oasis, Parco Pointer Auray
L’heureux tour de Polichinelle marionnettes à gaine
L’Oasis, Parco Pointer Derrière l’école Tabarly Auray Morbihan
Début : 2026-03-15 16:30:00
fin : 2026-03-15 17:00:00
2026-03-15 2026-03-16
Dans le cadre du Festival Méliscènes
Dès 5 ans
Avec le théâtre des Tarabates
Polichinelle se joue de tout sans aucune limite, du marionnettiste au public, en passant par la mort, qu’il fait danser avec humour et dont il finit par se débarrasser !
Drôle et tendre, Philippe Saumont, l’un des rares marionnettistes français formé à Naples, nous offre une nouvelle interprétation de la Guaratelle italienne, où Polichinelle apparait dans une cadence effrénée et fait rire aux éclats petits et grands. Un hommage à la joie, à la poésie et à l’espoir !
Les lieux selon les dates
Le 15/03 à 11h30 Derrière l’école Tabarly
Le 15/03 à 16h30 L’oasis, Parco Pointer
Le 16/03 à 11h30 Marché
Le 16/03 à 15h30 Résidence autonomie Bocéno .
L’Oasis, Parco Pointer Derrière l’école Tabarly Auray 56400 Morbihan Bretagne
