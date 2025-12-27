L’heureux tour de Polichinelle marionnettes à gaine L’Oasis, Parco Pointer Auray

L’heureux tour de Polichinelle marionnettes à gaine

Dans le cadre du Festival Méliscènes

Dès 5 ans

Avec le théâtre des Tarabates

Polichinelle se joue de tout sans aucune limite, du marionnettiste au public, en passant par la mort, qu’il fait danser avec humour et dont il finit par se débarrasser !

Drôle et tendre, Philippe Saumont, l’un des rares marionnettistes français formé à Naples, nous offre une nouvelle interprétation de la Guaratelle italienne, où Polichinelle apparait dans une cadence effrénée et fait rire aux éclats petits et grands. Un hommage à la joie, à la poésie et à l’espoir !

Les lieux selon les dates

Le 15/03 à 11h30 Derrière l’école Tabarly

Le 15/03 à 16h30 L’oasis, Parco Pointer

Le 16/03 à 11h30 Marché

Le 16/03 à 15h30 Résidence autonomie Bocéno .

