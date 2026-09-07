L’Hippodrome de Vichy : 150 ans d’histoire, Hippodrome de Vichy-Bellerive, Bellerive-sur-Allier

Informations pratiques

L’Hippodrome de Vichy : 150 ans d’histoire Samedi 19 septembre, 14h30 Hippodrome de Vichy-Bellerive Allier

Réservation sur : boutique.vichymonamour.fr/ event ou à l’accueil de l’Office de tourisme, 19 rue du parc (aucune réservation par téléphone)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir l’histoire et la vie de ce haut lieu sportif et mondain vichyssois. Une visite à deux voix pour évoquer aussi bien l’histoire de l’hippodrome depuis 1875 à travers les documents anciens que l’activité du site aujourd’hui.

Visite guidée historique par Eloïse Pradon, responsable Communication de l’hippodrome et Fabienne Gelin, responsable des Fonds patrimoniaux de Vichy.

Hippodrome de Vichy-Bellerive 2 route de Charmeil 03700 Bellerive Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://boutique.vichymonamour.fr/event »}]

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir l’histoire et la vie de ce haut lieu sportif et mondain vichyssois. Une visite à deux voix pour évoquer aussi bien l’histoire de à…

Carte postale, vers 1905 © Fonds patrimoniaux de Vichy