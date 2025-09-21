L’HIPPO’RUN DE BALARUC Balaruc-les-Bains

L’HIPPO’RUN DE BALARUC Balaruc-les-Bains dimanche 21 septembre 2025.

L’HIPPO’RUN DE BALARUC

Centre nautique Manuréva Balaruc-les-Bains Hérault

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

700 participants sont attendus au départ du centre nautique Manuréva.

L’association Nos enfants extraordinaires de Thau propose, avec le concours des Villes de Balaruc les Bains et Balaruc le Vieux, du Département de l’Hérault, et le soutien logistique d’Hérault sport, la course pédestre l’Hippo’run de Balaruc.

Cette course caritative vient en soutien à l’Association Française de l’Atrésie de l’Œsophage et aux enfants porteurs de handicap sur le bassin de Thau.

Horaires

7h45 Retrait des dossards

9h15 Départ les Bambins 900 m

9h30 Départ la Relève 1,5 km

10h00 Départ de la Marche 5km

10h00 Départ de la Douloureuse 21 km

10h15 Départ de la Vaillante 12 km

10h30 Départ de la Speed 5 km .

Centre nautique Manuréva Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie

English :

700 participants are expected to set off from the Manuréva nautical center.

German :

700 Teilnehmer werden am Start des Wassersportzentrums Manuréva erwartet.

Italiano :

si prevede che 700 partecipanti partiranno dal centro di sport acquatici di Manuréva.

Espanol :

se espera que 700 participantes salgan del centro de deportes acuáticos de Manuréva.

L’événement L’HIPPO’RUN DE BALARUC Balaruc-les-Bains a été mis à jour le 2025-08-20 par 34 HERAULT SPORT