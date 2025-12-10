L’hirondelle fait le printemps maison de la nature Limoges

L’hirondelle fait le printemps

maison de la nature 10 Allée de la Biodiversité Limoges Haute-Vienne

Découvrir l’espèce hirondelle. Favoriser l’installation des colonies d’hirondelle. Sensibiliser à la fragilité de l’espèce. Ateliers autour de l’espèce hirondelle caractéristiques, migration, menaces, nichoir…. .

maison de la nature 10 Allée de la Biodiversité Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 27 46 36 planim-nature@fdc87.com

