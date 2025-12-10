L’hirondelle fait le printemps maison de la nature Limoges
L’hirondelle fait le printemps maison de la nature Limoges vendredi 20 février 2026.
L’hirondelle fait le printemps
maison de la nature 10 Allée de la Biodiversité Limoges Haute-Vienne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20
fin : 2026-02-20
Date(s) :
2026-02-20
Découvrir l’espèce hirondelle. Favoriser l’installation des colonies d’hirondelle. Sensibiliser à la fragilité de l’espèce. Ateliers autour de l’espèce hirondelle caractéristiques, migration, menaces, nichoir…. .
maison de la nature 10 Allée de la Biodiversité Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 27 46 36 planim-nature@fdc87.com
English : L’hirondelle fait le printemps
L’événement L’hirondelle fait le printemps Limoges a été mis à jour le 2025-12-08 par OT Limoges Métropole