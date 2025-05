L’HISSÉ’Ô 2025 : BLACK HORIZON + BERRY JAM + EXPLOSIVE MICROWAVE + PALOMA + N’SHAKES + YAZURE + LOLA (Guest) – La Sirène La Rochelle, 6 juin 2025 18:00, La Rochelle.

L’HISSÉ’Ô 2025 : BLACK HORIZON + BERRY JAM + EXPLOSIVE MICROWAVE + PALOMA + N’SHAKES + YAZURE + LOLA (Guest) Vendredi 6 juin, 20h00 La Sirène TU : 5€

La Sirène 111 Boulevard Emile Delmas 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 La Pallice Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 56 46 62 https://la-sirene.fr https://www.facebook.com/lasirene17larochelle/;https://www.instagram.com/lasirene17/?hl=fr [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.la-sirene.fr/evenement/510/ »}] Espace de musiques actuelles de l’agglomération de La Rochelle, La Sirène réunit dans un lieu atypique : un club (450 places) et une grande salle de concert (1200 spectateurs). Programmation éclectique et qualitative, avec 70 concerts par an, allant du jazz au rock, au blues, au rap ou à l’électro. Plus d’infos : https://la-sirene.fr/pratique/

Chanson, Folk, Rap, Rock