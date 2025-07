L’histoire à déguster: « Histoire de la fraise » à Caillac Place de la Croix Caillac

L’histoire à déguster: « Histoire de la fraise » à Caillac

Place de la Croix CIAP de Caillac Caillac Lot

Venez assister à cette visite qui se déroulera à la Maison des Terroirs de Caillac. Elle retracera l’histoire de la culture de la fraise qui a longtemps prédominé dans le village.

La visite se conclura par une dégustation de fraises.

Place de la Croix CIAP de Caillac Caillac 46140 Lot Occitanie +33 5 65 20 88 91

English :

Come and take part in this visit, which will take place at the Maison des Terroirs in Caillac. It will retrace the history of strawberry growing, which has long predominated in the village.

The tour will conclude with a strawberry tasting.

German :

Nehmen Sie an dieser Führung teil, die im Maison des Terroirs in Caillac stattfindet. Sie wird die Geschichte des Erdbeeranbaus nachzeichnen, der im Dorf lange Zeit vorherrschend war.

Die Führung wird mit einer Erdbeerverkostung abgeschlossen.

Italiano :

Partecipate a questa visita presso la Maison des Terroirs di Caillac. Ripercorrete la storia della coltivazione delle fragole, che per lungo tempo è stata predominante nel villaggio.

La visita si concluderà con una degustazione di fragole.

Espanol :

Participe en esta visita guiada en la Maison des Terroirs de Caillac. Recorrerá la historia del cultivo de la fresa, predominante en el pueblo durante mucho tiempo.

La visita concluirá con una degustación de fresas.

