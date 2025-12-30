L’HISTOIRE D’ALICE THEATRE LE RANELAGH Paris

L’HISTOIRE D’ALICE Début : 2026-01-02 à 11:00. Tarif : – euros.

L’histoire d’Alice au pays des merveillesD’après le conte de Lewis CarrollUne adaptation fidèle au célèbre conte de Lewis Carroll portée par 4 comédiens qui jouent tous les personnages, de la Reine de Cœur à la sage chenille en passant par le Chapelier Toqué !Alice, vous la connaissez ? Une petite fille espiègle, un peu rebelle mais attachante voulant grandir, sur le point de vivre une aventure merveilleuse ! Elle tombe nez à nez avec un lapin blanc râleur, toujours en retard mais si attachant.Une histoire à dormir debout, faite de rencontres plus farfelues les unes que les autres. Un périple imaginaire pour toute la famille !Mise en scène Mélanie SAMIEavec Olivia NASON, Sébastien LABATE, Thibault KIZIRIAN, Mélanie SAMIECostumes Caroline DUMOUTIERS / Masques Sébastien LABATE / Dessins projetés Montse MONTSERRATChansons Olivia NASON / Arrangement Musical Alberto NASON et Sonja PREUPresseLE PARISIEN L’histoire est joliment racontée, dans une mise en scène dynamique et les comédiens sont extras. Cette première création de la Compagnie Les Artisans du Rêve est une belle réussite. Valentine RousseauDès 5 ans Durée : 60min

Vous pouvez obtenir votre billet ici

THEATRE LE RANELAGH 5 Rue des Vignes 75116 Paris 75