Avec Christophe Pottier, archéologue et architecte de l’Ecole française d’Extrême-Orient, et Hedwige Multzer O’Naghten, historienne de l’art et archéologue.

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

With Christophe Pottier, archaeologist and architect at the Ecole française d?Extrême-Orient, and Hedwige Multzer O?Naghten, art historian and archaeologist.

German :

Mit Christophe Pottier, Archäologe und Architekt an der Ecole française d’Extrême-Orient, und Hedwige Multzer O?Naghten, Kunsthistorikerin und Archäologin.

Italiano :

Con Christophe Pottier, archeologo e architetto dell’Ecole française d’Extrême-Orient, e Hedwige Multzer O’Naghten, storica dell’arte e archeologa.

Espanol :

Con Christophe Pottier, arqueólogo y arquitecto de la Escuela Francesa de Extremo Oriente, y Hedwige Multzer O’Naghten, historiadora del arte y arqueóloga.

