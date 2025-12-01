L’histoire de Babar le petit éléphant Âne Vert Théâtre Fontainebleau

L’histoire de Babar le petit éléphant Âne Vert Théâtre Fontainebleau samedi 20 décembre 2025.

L’histoire de Babar le petit éléphant

Âne Vert Théâtre 6 rue des Sablons Fontainebleau Seine-et-Marne

Début : 2025-12-20 16:00:00

fin : 2025-12-20

2025-12-20 2025-12-21

En 1940, Francis Poulenc immortalise en musique le conte illustré de Jean de Brunhoff. Un moment magnifique pour les petits et grands !

Âne Vert Théâtre 6 rue des Sablons Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France +33 9 83 09 97 39 resanevert@hotmail.com

English : The story of Babar the little elephant

In 1940, Francis Poulenc immortalized Jean de Brunhoff’s illustrated tale in music. A wonderful moment for young and old alike!

German :

1940 verewigte Francis Poulenc die illustrierte Geschichte von Jean de Brunhoff in Musik. Ein wunderbarer Moment für Groß und Klein!

Italiano :

Nel 1940, Francis Poulenc immortalò in musica il racconto illustrato di Jean de Brunhoff. Un momento meraviglioso per grandi e piccini!

Espanol :

En 1940, Francis Poulenc inmortalizó en música el cuento ilustrado de Jean de Brunhoff. Un momento maravilloso para grandes y pequeños

