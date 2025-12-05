L’Histoire de Babar MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs PARIS

Avec la participation de :

Héloïse Manessier : récitante

Tien Ai Chou : Violon

Stephanie Carne : Clarinette

Camille Rocher : Basson

Capucine Prin : Hautbois

Guillaume Masson : Piano

Georges Nikolaïdis : Flute

Jean-Charles Gasparetto : Cor

Sous la direction de Pierre Cambourian

A l’occasion d’un double concert , les professeurs du conservatoire Erik Satie, interprètent l’œuvre de Francis Poulenc : « L’Histoire de Babar, le petit éléphant ».

Le vendredi 05 décembre 2025

de 18h30 à 19h30

gratuit

Réservation obligatoire à l’adresse : DAC-CMA7Communication@paris.fr

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-05T19:30:00+01:00

fin : 2025-12-05T20:30:00+01:00

Date(s) : 2025-12-05T18:30:00+02:00_2025-12-05T19:30:00+02:00

MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 4 rue Félibien 75006 PARIS