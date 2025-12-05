L’Histoire de Babar MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs PARIS
L’Histoire de Babar MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs PARIS vendredi 5 décembre 2025.
Avec la participation de :
Héloïse Manessier : récitante
Tien Ai Chou : Violon
Stephanie Carne : Clarinette
Camille Rocher : Basson
Capucine Prin : Hautbois
Guillaume Masson : Piano
Georges Nikolaïdis : Flute
Jean-Charles Gasparetto : Cor
Sous la direction de Pierre Cambourian
A l’occasion d’un double concert , les professeurs du conservatoire Erik Satie, interprètent l’œuvre de Francis Poulenc : « L’Histoire de Babar, le petit éléphant ».
Le vendredi 05 décembre 2025
de 18h30 à 19h30
gratuit
Réservation obligatoire à l’adresse : DAC-CMA7Communication@paris.fr
Public enfants, jeunes et adultes.
MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 4 rue Félibien 75006 PARIS